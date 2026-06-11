Жозе Моуриньо се завърна начело на Реал Мадрид, съобщиха от пресслужбата на "кралете".

Португалският специалист води испанския колос в периода 2010-2013, като спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания.

Завръщането на Специалния на "Бернабеу" не е изненада. Всички очакваха това да се случи след преизбирането на Флорентино Перес за осми мандат като президент на клуба в неделя.

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Моуриньо заменя на поста Алваро Арбелоа и има за задача да върне трофеите в Кралския клуб, след като Реал остана "на сухо" в последните два сезона.