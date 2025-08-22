БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жребият за Мондиал 2026 ще се проведе във Вашингтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази
Слушай новината

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че жребият за световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе на 5 декември в "Кенеди център" във Вашингтон и не изключи възможността самият той да наблюдава събитието.

"Това е най-голямото, вероятно най-голямото събитие в спорта", каза Тръмп, който направи съобщението по време на среща в Овалния кабинет, където присъстваха още президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Това е много интересно предложение", заяви Инфантино и посочи, че той и Тръмп ще обсъдят въпроса за мястото на провеждане на жребия допълнително.

Президентът на САЩ намекна още, че Владимир Путин може да присъства на Мондиала.

"Той много много иска да бъде там, но може да дойде, а може и да не дойде, в зависимост от резултата от мирните усилия на Украйна", добави той, държейки снимка с Путин от посещението му в Аляска преди дни.

САЩ ще бъде съдомакин на турнира догодина заедно с Канада и Мексико. В надпреварата за първи път ще участват 48 национални отбора, вместо 32.

# Доналд Тръмп #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
5
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района
6
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Световен футбол

Орландо Прайд осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол
Орландо Прайд осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол
Трима души загинаха, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина Трима души загинаха, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина
Чете се за: 01:50 мин.
Луис Суарес донесе победата на Интер Маями над Тигрес в турнира за Купата на лигата Луис Суарес донесе победата на Интер Маями над Тигрес в турнира за Купата на лигата
Чете се за: 01:25 мин.
Тежка загуба за Сантош доведе до уволнението на треньора, Неймар потъна в сълзи Тежка загуба за Сантош доведе до уволнението на треньора, Неймар потъна в сълзи
Чете се за: 02:10 мин.
Томас Мюлер дебютира за Ванкувър при равенството с Хюстън в МЛС Томас Мюлер дебютира за Ванкувър при равенството с Хюстън в МЛС
Чете се за: 01:22 мин.
ФИФА обмисля организирането на световното клубно първенство на всеки 2 години и с повече отбори ФИФА обмисля организирането на световното клубно първенство на всеки 2 години и с повече отбори
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:52 мин.
Художествена гимнастика
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ