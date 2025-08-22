Жребият за Мондиал 2026 ще се проведе във Вашингтон

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че жребият за световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе на 5 декември в "Кенеди център" във Вашингтон и не изключи възможността самият той да наблюдава събитието.

"Това е най-голямото, вероятно най-голямото събитие в спорта", каза Тръмп, който направи съобщението по време на среща в Овалния кабинет, където присъстваха още президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

"Това е много интересно предложение", заяви Инфантино и посочи, че той и Тръмп ще обсъдят въпроса за мястото на провеждане на жребия допълнително.

Президентът на САЩ намекна още, че Владимир Путин може да присъства на Мондиала.

"Той много много иска да бъде там, но може да дойде, а може и да не дойде, в зависимост от резултата от мирните усилия на Украйна", добави той, държейки снимка с Путин от посещението му в Аляска преди дни.

САЩ ще бъде съдомакин на турнира догодина заедно с Канада и Мексико. В надпреварата за първи път ще участват 48 национални отбора, вместо 32.