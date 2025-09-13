БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Легендата на френския футбол ще наследи Дидие Дешан след Мондиал 2026.

зинедин зидан отказал поеме пари сен жермен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Френската футболна федерация постигна принципно споразумение със Зинедин Зидан за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional.

Както беше посочено по-рано, 53-годишният специалист ще замени Дидие Дешан при „петлите“ след световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.

Последното и единствено място на работа в треньорската кариера на Зидан е Реал Мадрид, който той ръководи от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. За това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство.

#национален отбор на Франция по футбол # Зинедин Зидан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
1
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"
2
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в...
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
3
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
4
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
5
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
6
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Национални отбори

Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите
Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите
Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете" Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете"
Чете се за: 02:35 мин.
Къде се намира феноменът Килиан Мбапе в класациите по голове, асистенции и мачове за националния отбор на Франция Къде се намира феноменът Килиан Мбапе в класациите по голове, асистенции и мачове за националния отбор на Франция
Чете се за: 03:07 мин.
Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от Испания само с три гола Христо Стоичков: По-добре се представихме от Турция, паднахме от Испания само с три гола
Чете се за: 02:25 мин.
Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация
Чете се за: 02:52 мин.
Александър Димитров: Всяка точка ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове Александър Димитров: Всяка точка ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Слънчево време, с превалявания в събота Слънчево време, с превалявания в събота
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Даниел Лорер: Правителството няма да падне, но им напомняме, че не...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ