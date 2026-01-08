БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зима с януари сняг и силен вятър в много райони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази
настъпва астрономическата зима посрещаме облачно дъждовно време
Слушай новината

Днес времето ще е облачно и дъждовно, а на много места валежите ще са силни и придружени с гръмотевици. В Северна България и по високите полета в Западна България дъждът ще преминава в сняг и ще се образува снежна покривка. Към вечерта валежите постепенно ще спират от северозапад.

Вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, като с него ще нахлува студен въздух. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина той ще бъде силен, на места бурен. В планинските проходи и в Лудогорието има условия за снегонавявания, а в северозападните райони – за поледици.

Температурите ще се задържат почти без промяна през деня – от около минус 3 градуса в северозападните части до 11–13 градуса в югоизточните райони. В София ще е около минус 2 градуса.

В планините ще бъде облачно, студено и ветровито. Ще има валежи, като с понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде силен, а по високите части – бурен.

По Черноморието времето ще остане облачно с валежи от дъжд и силен вятър. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса, а морето ще бъде сравнително бурно.

Накратко – зимата напомня за себе си със сняг, вятър и студ, затова е добре да се облечем топло и да сме внимателни при пътуване.

Последвайте ни

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Времето

Опасно време в сряда: валежи, вятър и поледици
Опасно време в сряда: валежи, вятър и поледици
Вятърът се усилва, идват валежи и сняг в четвъртък Вятърът се усилва, идват валежи и сняг в четвъртък
Чете се за: 00:50 мин.
Вятър, облаци и пролетни температури в неделя Вятър, облаци и пролетни температури в неделя
Чете се за: 00:35 мин.
Лоши условия за туризъм в планините Лоши условия за туризъм в планините
Чете се за: 00:55 мин.
Времето в петък и през уикенда Времето в петък и през уикенда
Чете се за: 01:15 мин.
Какво време ни чака през януари? Какво време ни чака през януари?
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ