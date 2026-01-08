Зима с януари сняг и силен вятър в много райони

Днес времето ще е облачно и дъждовно, а на много места валежите ще са силни и придружени с гръмотевици. В Северна България и по високите полета в Западна България дъждът ще преминава в сняг и ще се образува снежна покривка. Към вечерта валежите постепенно ще спират от северозапад.

Вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, като с него ще нахлува студен въздух. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина той ще бъде силен, на места бурен. В планинските проходи и в Лудогорието има условия за снегонавявания, а в северозападните райони – за поледици.

Температурите ще се задържат почти без промяна през деня – от около минус 3 градуса в северозападните части до 11–13 градуса в югоизточните райони. В София ще е около минус 2 градуса.

В планините ще бъде облачно, студено и ветровито. Ще има валежи, като с понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще бъде силен, а по високите части – бурен.

По Черноморието времето ще остане облачно с валежи от дъжд и силен вятър. Максималните температури ще са между 12 и 16 градуса, а морето ще бъде сравнително бурно.

Накратко – зимата напомня за себе си със сняг, вятър и студ, затова е добре да се облечем топло и да сме внимателни при пътуване.