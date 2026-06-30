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Златан Ибрахимович разкритикува Роналд Куман: Не разпознах този отбор на Нидерландия

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Спорт
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Шведската легенда обвини селекционера за отпадането след дузпи срещу Мароко и заяви, че „лалетата“ са загубили своята футболна идентичност

Златан Ибрахимович разкритикува Роналд Куман: Не разпознах този отбор на Нидерландия
Снимка: БГНЕС
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Златан Ибрахимович отправи остри критики към селекционера на Нидерландия Роналд Куман след отпадането на „лалетата“ от световното първенство. Мароко поднесе една от големите изненади на Мондиал 2026, след като елиминира европейците с 3:2 след изпълнение на дузпи в 1/16-финалите.

Според бившия шведски национал основната вина за разочароващия резултат носи именно Куман.

"Тази загуба е на Куман, защото не разпознах този отбор на Нидерландия. Той загуби с идентичност, която не е нидерландската. Това ме ядосва“, заяви Ибрахимович.

Двамата се познават отлично още от периода им в Аякс, когато Куман беше наставник на амстердамския клуб, а именно под негово ръководство Ибрахимович се наложи като основен футболист в първия състав.

Нидерландия беше на минути от класиране за осминафиналите, след като Коди Гакпо даде аванс на тима в 72-рата минута. Мароко обаче изравни чрез Иса Диоп в добавеното време и прати срещата в продължения, а впоследствие и към дузпи.

При наказателните удари решаваща се оказа намесата на вратаря Ясин Буну, който спаси изпълнението на Крисенсио Съмървил, преди Исмаел Саибари да реализира победната дузпа за мароканците.

За Нидерландия това е поредното болезнено отпадане на световно първенство. Тимът достигна до четвъртфиналите в Катар през 2022 година, а в историята си три пъти е играл финал на Мондиал, без нито веднъж да спечели световната титла.

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#Мондиал 2026 #Роналд Куман #Златан Ибрахимович

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