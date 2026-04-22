Златислава Чуканова започна с победа участието си на турнира от Световната купа по бокс в Бразилия

В категория до 51 кг Чуканова беше убедителна срещу румънката Михаела Бадеску.

Българката Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира по бокс от Световната купа, който се провежда във Фос ду Игуасу (Бразилия).

В категория до 51 кг Чуканова беше убедителна и не остави шансове на румънката Михаела Бадеску.

Чуканова, която има доста по-сериозна визитка от днешната си съперничка, под ръководството на треньорите Борислав Георгиев и Роман Цветков тя доминираше изцяло в срещата и заслужено продължава напред. Във втория кръг обаче опонентката й е много по-силна. Това е актуалната световна шампионка от Казахстан Алуа Балкибекова, която почиваше на старта. Срещата е предвидена да се изиграе на 23 април.

По-късно тази вечер има ще два двубоя с българско участие. На ринг А, около полунощ Викторио Илиев (65 кг) ще боксира с мексиканеца Хюго Барон. На ринг Б, около 1:30 рано сутринта Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Хавиер Крус (Мексико).

Семион Болдирев отпадна от турнира. Националът при 90-килограмовите отстъпи пред двукратния европейски шампион за мъже до 23 години Емра Яшар (Турция).

Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
4
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?
5
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах
6
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Стара Загора приема турнира за Купата на България по бокс
Стара Загора приема турнира за Купата на България по бокс
Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия
Чете се за: 01:42 мин.
Боксьорите ни заминаха с високи амбиции за Световната купа в Бразилия Боксьорите ни заминаха с високи амбиции за Световната купа в Бразилия
Чете се за: 02:15 мин.
Красимир Инински: Очаквам медали и добро представяне Красимир Инински: Очаквам медали и добро представяне
Чете се за: 01:45 мин.
Националите по бокс в пълна бойна готовност за Световната купа в Бразилия Националите по бокс в пълна бойна готовност за Световната купа в Бразилия
Чете се за: 02:27 мин.
Тайсън Фюри насочва поглед към Антъни Джошуа преди сблъсъка с Арсланбек Махмудов Тайсън Фюри насочва поглед към Антъни Джошуа преди сблъсъка с Арсланбек Махмудов
Чете се за: 01:02 мин.

Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на протоколите на вота
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тръмп удължи примирието с Иран Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума за радио и телевизия Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума за радио и телевизия
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дъжд до четвъртък, после слънце и високи температури Дъжд до четвъртък, после слънце и високи температури
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Първо заседание на служебното правителство след изборите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Извънредно заседание: СОС решава съдбата на Четвърта градска болница
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Сияние" с първи коментар след изборите
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на Земята
Чете се за: 00:35 мин.
По света
