Златислава Чуканова започна с победа участието си на турнира от Световната купа по бокс в Бразилия

Българката Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира по бокс от Световната купа, който се провежда във Фос ду Игуасу (Бразилия).

В категория до 51 кг Чуканова беше убедителна и не остави шансове на румънката Михаела Бадеску.

Чуканова, която има доста по-сериозна визитка от днешната си съперничка, под ръководството на треньорите Борислав Георгиев и Роман Цветков тя доминираше изцяло в срещата и заслужено продължава напред. Във втория кръг обаче опонентката й е много по-силна. Това е актуалната световна шампионка от Казахстан Алуа Балкибекова, която почиваше на старта. Срещата е предвидена да се изиграе на 23 април.

По-късно тази вечер има ще два двубоя с българско участие. На ринг А, около полунощ Викторио Илиев (65 кг) ще боксира с мексиканеца Хюго Барон. На ринг Б, около 1:30 рано сутринта Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Хавиер Крус (Мексико).

Семион Болдирев отпадна от турнира. Националът при 90-килограмовите отстъпи пред двукратния европейски шампион за мъже до 23 години Емра Яшар (Турция).