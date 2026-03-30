Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в София

Ева Бреазалиева триумфира на бухалки във финалите на Световната купа по художествена гимнастика в София. Родната грация представи отлично композицията си и получи оценка с 29.650 точки.

Отличие заслужи и Стилияна Николова. Българката спечели първо бронзово отличие на родна земя. Грацията получи оценка от 29.5000. Припомняме, че тя вече спечели среброто на топка и в многобоя.

Със среброто на бухалки завърши София Рафаели. Италианката стигна до оценка 29.5000 точки, но с по-висока стойност на изпълнение.

До края на състезанието остават финалите на лента индивидуално и при ансамблите с обръчи и бухалки.