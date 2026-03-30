Макс Верстапен обмисля бъдещето си във Формула 1

Четирикратният шампион не е доволен от резултатите си през сезона.

Снимка: БГНЕС
Четирикратният шампион от Формула 1 Макс Верстапен обмисля бъдещето си в най-популярния моторен спорт след поредното разочароващо състезание този сезон.

28-годишният нидерландец завърши осми в Гран При на Япония, а неговият отбор Ред Бул продължава да изпитва затруднения с новите технически регулации. Самият Верстапен е сред най-острите критици на нововъведенията, заявявайки многократно, че вече не се наслаждава на участието си във Формула 1.

„В личния си живот съм много щастлив. Очаквах с нетърпение 24-те състезания. Този път ще са 22, но обикновено са 24. А после се замислям дали изобщо си струва и дали да не прекарвам повече време със семейството си вкъщи, дали да се виждам с приятели повече, когато не се наслаждавам на спорта“, каза Верстапен пред BBC.

Календарът във Формула 1 беше съкратен, след като планираните за април стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради войната в Близкия изток.

Нидерландецът заяви, че причините да не му е приятно да се състезава не се крият в невъзможността на Ред Бул да се конкурира със съперниците си, а в начина на управление на енергията на новите двигатели, които трябва да се презареждат по няколко пъти на обиколка.

„Разбира се, че се опитвам да се адаптирам към това, но не е приятно да се състезаваш така. Това е анти-пилотиране. В един момент просто ти идва в повече. Естествено, че от това се изкарват много пари, но за мен в крайна сметка вече е по-важно да преследвам страстта си“, обясни Верстапен.

Преди седмица пилотът на Ред Бул участва в състезание от сериите за издръжливост NLS, а през май ще направи дебюта си в „24-те часа на Нюрбургринг“.

Верстапен спечели четири последователни световни титли между 2021 и 2024 година, а през миналия сезон изостана на само две точки от шампиона Ландо Норис в крайното класиране.

През настоящата кампания, освен осмата позиция в Япония, Верстапен има шесто място в Австралия, а в Китай дори не успя да завърши надпреварата.

