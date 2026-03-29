Втора поредна победа за Кими Антонели във Формула 1

Италианският талант на Мерцедес Андреа Кими Антонели триумфира в Гран при на Япония – трети кръг от сезона във Формула 1, след впечатляващо представяне на пистата „Сузука“. Въпреки колебливото начало и загубата на позиции още в първите метри, 19-годишният пилот успя да се върне в битката и да стигне до победата.

Успехът е втори пореден за Антонели, който спечели и предходното състезание в Китай, след като стартира сезона със силно второ място в Австралия. С тези резултати той оглави генералното класиране и се превърна в най-младия лидер в историята на шампионата.

В Япония второто място зае Оскар Пиастри с Макларън, който финишира на малко над 13 секунди зад победителя. За австралиеца това бяха първи състезателни обиколки за сезона, след като не успя да стартира в първите два кръга. Трети се нареди Шарл Льоклер с Ферари, който изостана с малко над 15 секунди и записа втори подиум от началото на кампанията.

Антонели стартира от първа позиция, но не успя да запази водачеството и се смъкна до шеста позиция, докато Пиастри излезе начело. Италианецът обаче бързо възстанови темпото си и още до 11-ата обиколка се изкачи до четвърто място, преди първите спирания в бокса.

Ключов момент в състезанието се оказа появата на кола за сигурност в 22-рата обиколка след инцидент с Оливър Беърман. Това даде стратегическо предимство на Антонели, който успя да направи своя питстоп без да загуби позиции. При подновяването на надпреварата той реагира отлично и постепенно изгради комфортна преднина до финала.

Следващият старт от календара на Формула 1 е в Маями в началото на май, където битката за върха в шампионата ще продължи.