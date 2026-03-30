Стилияна Николова остана извън медалите във финала на обръч на Световната купа в София

Стилияна Николова зае четвърто място във финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика. 20-годишната състезателка получи оценка от 29.300 точки, която я остави извън подиума.

Златният медал спечели Таисия Онофричук с резултат от 30.400 точки. На втора позиция се класира София Илтерякова с 29.700, а трета завърши София Рафаели с 29.600 точки.

Състезанието продължи с финала на топка, където грацията спечели сребърен медал.

Предстоят още финалите на бухалки и лента, както и надпреварите при ансамблите.