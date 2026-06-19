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Зоопаркът във Варна представи първото бебе елен лопатар за този година
от
БНТ
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16:41, 19.06.2026
Чете се за: 00:07 мин.
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Зоопаркът във Варна представи първото бебе елен лопатар, родено тази година.
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#елен лопатар
#Зоопарк Варна
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