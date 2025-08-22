БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мотористът е отказал да даде проба за наркотични вещества

екшън габрово гонка полицията завърши изстрел главата
Моторист беше задържан след полицейско преследване на централен пловдивски булевард вчера.

От полицията уточняват, че водачът на мотоциклета не спрял на подаден стоп сигнал, а напротив увеличил скоростта си.

След последвала гонка той бил задържан - 25-годишен мъж от Батак.

Моторът му бил без регистрационна табела, а тестът с дрегер не показал наличие на алкохол.

Мотористът е отказал да даде проба за наркотични вещества.

По случая е образувано бързо производство.

#моторист #полицаи #гонка #Пловдив

