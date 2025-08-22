Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист

Мотористът е отказал да даде проба за наркотични вещества
Моторист беше задържан след полицейско преследване на централен пловдивски булевард вчера.
От полицията уточняват, че водачът на мотоциклета не спрял на подаден стоп сигнал, а напротив увеличил скоростта си.
След последвала гонка той бил задържан - 25-годишен мъж от Батак.
Моторът му бил без регистрационна табела, а тестът с дрегер не показал наличие на алкохол.
Мотористът е отказал да даде проба за наркотични вещества.
По случая е образувано бързо производство.