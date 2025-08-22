Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист

Моторист беше задържан след полицейско преследване на централен пловдивски булевард вчера.

От полицията уточняват, че водачът на мотоциклета не спрял на подаден стоп сигнал, а напротив увеличил скоростта си.

След последвала гонка той бил задържан - 25-годишен мъж от Батак.

Моторът му бил без регистрационна табела, а тестът с дрегер не показал наличие на алкохол.

Мотористът е отказал да даде проба за наркотични вещества.

По случая е образувано бързо производство.