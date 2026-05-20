Зрелостниците избираха между „Песента на колелетата“ и есе на тема „Авторитетите днес“ на матурата по БЕЛ

Около 50 хиляди дванадесетокласници се явиха на задължителната матура по български език и литература. На последния 41-ви въпрос зрелостниците трябваше да избират между интерпретативно съчинение по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес“.

Темата за съчинението беше „Пътят към себе си“, а много ученици коментираха след изпита, че са избрали есето за авторитетите, защото им се е сторило по-близко до съвременния живот.

Матурата се проведе в стотици училища в страната при засилени мерки за сигурност. Изпитът продължи четири часа и включваше въпроси с избираем и свободен отговор.

„Песента на колелетата“ е едно от най-известните произведения на Йовков и поставя теми за човешкото достойнство, труда и търсенето на собствен път в живота.