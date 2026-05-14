Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25 години от поредицата

Актьори от Бързи и яростни се появиха на филмовия фестивал в Кан по повод 25-годишнината от началото на популярната поредица.

На червения килим преминаха Вин Дизел, Мишел Родригес и Джордана Брустър. Заедно с тях беше и Мийдоу Уокър – дъщерята на покойния Пол Уокър, който беше една от най-обичаните звезди в поредицата.

По време на събитието беше прожектиран първият филм от „Бързи и яростни“. От началото си досега поредицата има общо 10 филма и е спечелила над 7 милиарда долара по света.

Организаторите на фестивала обясняват, че тази година в програмата има по-малко големи холивудски продукции, затова специалната прожекция на „Бързи и яростни“ е сред акцентите на събитието.

Междувременно феновете вече очакват и следващия филм от поредицата. Единадесетата част, озаглавена Fast Forever, трябва да излезе по кината през март 2028 година.

