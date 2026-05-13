Изненади и фаворити: първият полуфинал на „Евровизия“ определи част от финалистите

Десет държави си осигуриха място на големия финал на Евровизия 2026 след първия полуфинал на конкурса. Сред класиралите се са и едни от фаворитите на феновете и букмейкърите – Гърция и Финландия.

На сцената излязоха общо 17 изпълнители, които представиха песни в различни стилове – от емоционални балади до енергични сценични шоу програми. В полуфинала участие имаха и представители на Германия и Италия, които са част от т.нар. „Голяма петорка“. Тези държави се класират автоматично за финала и не се борят за място чрез полуфиналите.

Тази година в правилата на конкурса има промяна. Освен зрителски вот, в оценяването участва и национално жури, което също влияе върху крайното класиране.

DARA ще открие втория полуфинал утре. Зрителите ще могат да гледат шоуто по БНТ от 22:00 часа.