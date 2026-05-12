Огромна „пещера“ ще превърне най-стария мост в Париж в произведение на изкуството

В Париж започна монтажът на огромна арт инсталация, която ще преобрази известния мост Пон Ньоф.

Проектът се казва La Caverne du Pont Neuf („Пещерата на Пон Ньоф“) и е дело на френския артист JR, когото често наричат „френския Банкси“.

Инсталацията ще бъде отворена за посетители от 6 до 28 юни и ще превърне най-стария мост в Париж в гигантска пещера.

Проектът е вдъхновен от Кристо и Жан-Клод, които през 1985 година „опаковат“ същия мост с плат в една от най-известните си арт инсталации.

Новата творба ще бъде дълга 120 метра и широка 20 метра. За изграждането ѝ ще бъдат използвани близо 19 000 квадратни метра плат.

Посетителите ще могат да разглеждат инсталацията безплатно – пеша, с велосипед или от корабчета по река Сена.

Според автора идеята е хората да погледнат към Париж по различен начин и да преоткрият познати места през изкуството.