Откриха огромно съкровище от епохата на викингите в Норвегия

Археолози намериха над 3100 сребърни монети на повече от 900 години

Археолози откриха над 3100 сребърни монети от времето на викингите в източната част на Норвегия.

Това е най-голямото подобно съкровище, намирано досега в страната.

Монетите са открити край град Рена, след като двама любители с металотърсачи попаднали на първите находки и подали сигнал.

След разкопки археолозите намерили хиляди монети от около 1050 година.

Повечето са английски и германски, но сред тях има и редки норвежки монети от времето на крал Харалд Трети Хардрада.

Според учените съкровището вероятно е било заровено като скривалище по време на опасен период.

Монетите най-вероятно са били съхранявани в торба от кожа или плат, която с времето е изгнила.

Засега не е ясно кой е скрил богатството и защо никога не се е върнал да го потърси.