Откриха огромно съкровище от епохата на викингите в Норвегия

Археолози намериха над 3100 сребърни монети на повече от 900 години
Археолози откриха над 3100 сребърни монети от времето на викингите в източната част на Норвегия.
Това е най-голямото подобно съкровище, намирано досега в страната.
Монетите са открити край град Рена, след като двама любители с металотърсачи попаднали на първите находки и подали сигнал.
След разкопки археолозите намерили хиляди монети от около 1050 година.
Повечето са английски и германски, но сред тях има и редки норвежки монети от времето на крал Харалд Трети Хардрада.
Според учените съкровището вероятно е било заровено като скривалище по време на опасен период.
Монетите най-вероятно са били съхранявани в торба от кожа или плат, която с времето е изгнила.
Засега не е ясно кой е скрил богатството и защо никога не се е върнал да го потърси.