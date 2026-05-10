Могат ли климатичните промени да унищожат хиляди растения?

Климатичните промени могат да доведат до изчезването на десетки хиляди растителни видове през следващите десетилетия, показват нови изследвания.

Според учените между 7 и 16 процента от растенията по света могат да загубят почти цялата си естествена среда за живот до края на века.

Сред застрашените са много цъфтящи растения, както и видове, които растат в студени или сухи райони и трудно се приспособяват към промяната на температурите.

Най-застрашени са Арктика, където климатът се затопля много бързо, Средиземноморието с все по-чести суши и горещини, както и Австралия, където растенията страдат от жеги и пожари.

Учените обясняват, че много растения няма да успеят просто да „се преместят“ към по-хладни места, защото подходящите условия за живот постепенно изчезват.

Друго проучване показва, че близо 10 000 вида цъфтящи растения вече са застрашени.

Според учените изчезването на растения може да засегне и хората, защото растенията са важни за храната, природата и екосистемите на Земята.