Сър Дейвид Атънбъро навърши 100 години

Известният британски природоизследовател и телевизионен водещ сър Дейвид Атънбъро отбеляза своя 100-годишен юбилей.

Той е познат на милиони хора по света с документалните си филми за животните, природата и планетата Земя.

В продължение на десетилетия Атънбъро показва красотата на дивата природа – от океаните и джунглите до най-студените места на планетата.

Неговите поредици помагат на много хора да научат повече за животните и проблемите с климата и околната среда.

Въпреки възрастта си, той продължава да работи по нови проекти и да говори за опазването на природата.

Сър Дейвид Атънбъро е смятан за една от най-разпознаваемите личности в света на документалното кино и науката.