Звучен провал на Милан срещу последния в класирането

Станко Димов
Спорт
Дуелът на „Сан Сиро“ завърши без победител – 2:2.

Лука Модрич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Милан записа изключителен провал в двубоя си у дома срещу последният в класирането новак в елита Пиза. Срещата на „Сан Сиро“ завърши наравно 2:2, като „росонерите“ изравниха в третата минута на добавеното време чрез резервата Закари Атекаме. В последната атака в мач грандиозен пропуск направи Алексис Салемакерс, който можеше да донесе обрат и три точки за Милан, но от десетина метра стреля по земя покрай лявата греда на съперника.

Това е втори провал на Милан срещу новак в елита, след като в първия кръг момчетата на Макс Алегри загубиха с 1:2 от Кремонезе. Равенството оставя „червено-черните“ на лидерската позиция, но те могат да бъдат изместени от нея през уикенда от Интер, Наполи или Рома, които делят второто място с 15 точки – 2 по-малко от Милан.

Иначе срещата започна отлично за Милан, които откриха резултата след страхотен изстрел на Рафаел Леао от над 20 метра. Попадението падна още в 7-ата минута, но учудващо до края на първата чест темпото спадна и домакините не успяха да „довършат“ опонента си.

Пиза изравни след час игра чрез резервата Хуан Куадрадо, който беше точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка в полето на Кони Де Винтер. Милан се хвърли в атака и в 64-ата минута Леао бе изведен сам срещу вратаря, но от десетина метра прати топката в напречната греда.

В 70-ата минута вратарят на Пиза Адриан Шемпер направи две спасявания само в рамките на няколко секунди – първо след удар с глава на Габиа, а след това и след мощен шут на Салемакерс.

Противно на всякаква логика гостите стигнаха до втори гол в 86-ата минута. Н‘Зола се възползва от груба грешка на Атекаме и останал очи в очи с Менян не сгреши – 1:2.

„Росонерите“ се хвърлиха в атака и стигнаха само до равенството след късен гол на „грешника“ Атекаме – 2:2. Пропуск на Салемакерс обаче ги лиши от трите точки.

