5 години затвор за притежаването и разпространението на райски газ?



Притежаването на райски газ без предназначение за хранителната промишленост, земеделие или медицински цели може да се наказва с до пет години затвор и финансови санкции. Това предвиждат законодателни промени, гласувани единодушно от временната комисия за установяване на проблемите с разпространението на диазотен оксид и наркотични вещества в България.

Разпространението на райски газ също ще бъде наказуемо с до пет години затвор и глоба до 5 000 лв.

Предложенията за промени в Наказателния кодекс ще бъдат внесени за разглеждане в пленарната зала още утре, съобщи пред журналисти председателят на комисията Лъчезар Иванов.





