ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

5 години затвор за притежаването и разпространението на райски газ?

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
полицията созопол иззе стотици флакони райски газ предназначени нощни заведения
Слушай новината


Притежаването на райски газ без предназначение за хранителната промишленост, земеделие или медицински цели може да се наказва с до пет години затвор и финансови санкции. Това предвиждат законодателни промени, гласувани единодушно от временната комисия за установяване на проблемите с разпространението на диазотен оксид и наркотични вещества в България.

Разпространението на райски газ също ще бъде наказуемо с до пет години затвор и глоба до 5 000 лв.

Предложенията за промени в Наказателния кодекс ще бъдат внесени за разглеждане в пленарната зала още утре, съобщи пред журналисти председателят на комисията Лъчезар Иванов.



Препоръки за гражданите преди въвеждането на еврото
Препоръки за гражданите преди въвеждането на еврото
Задържаха ученик, стрелял с газов пистолет Задържаха ученик, стрелял с газов пистолет
Чете се за: 00:52 мин.
„София без фасове“: Граждани и бизнес ще чистят пл. „Александър Невски“ на 20 септември „София без фасове“: Граждани и бизнес ще чистят пл. „Александър Невски“ на 20 септември
Чете се за: 02:07 мин.
Световният ден на бамбука Световният ден на бамбука
Чете се за: 01:07 мин.
София отвори данните за градския транспорт в реално време София отвори данните за градския транспорт в реално време
Чете се за: 02:00 мин.
Модната индустрия срещу евтината китайска мода Модната индустрия срещу евтината китайска мода
Чете се за: 01:00 мин.

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
