„Абагар“ – книгата, която пази началото на новобългарския език

В Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се пази една от най-ценните български книги – Абагар.

Книгата е издадена през 1651 година в Рим и е смятана за първата печатна книга на новобългарски език. По света съществуват само 18 копия, а единственият екземпляр в България се съхранява при специални условия.

Авторът Филип Станиславов създава книгата с идеята тя да помага на хората в ежедневието им чрез молитви и религиозни текстове.

„Абагар“ е бил направен така, че да може да се навива на руло и да се носи лесно по време на път.

Освен текстове, книгата съдържа и гравюри със светци и християнски сцени, които помагали на хората да учат история и вяра.

Днес ценният екземпляр рядко се показва пред публика и се докосва само със специални ръкавици, за да бъде запазен за бъдещите поколения.