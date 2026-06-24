НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат регионалния министър заради казуса с незаконното строителство край Варна

Парламентът събра кворум от 210 народни представители и започна работа

В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавана агенция „Разузнаване“.

Със 187 гласа „за“ парламентът прекрати правомощията на депутата от ГЕРБ-СДС Делян Добрев по негово желание. Той депозира оставката си в Народното събрание на 22 юни.

Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт.