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„Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на днешния Световен ден на чистите ръце

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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„Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на тазгодишната кампанията на Световния ден на чистите ръце, посочват на сайта си от координационния механизъм на Организацията на обединените нации по въпросите на водата. Денят се отбелязва всяка година на 15 октомври. Той се чества от 2008 г., която Общото събрание на ООН обявява за Световна година на хигиената.

Целта е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като част от задължителната профилактика за предпазване от редица заболявания, някои от които - животозастрашаващи. Ако не се поддържат чисти, ръцете могат да бъдат един от най-големите преносители на болестотворни патогени между хората, отбелязват от Министерството на здравеопазването на своя сайт. По повод днешния ден Световната здравна организация и УНИЦЕФ организират глобален уебинар, за да обсъдят предстоящия набор от инструменти за прилагане на насоките за хигиена на ръцете.

Трябва да бъдат мити всичките части на ръцете – длани, пръсти и нокти, винаги, в продължение на поне 20 секунди с вода и сапун в следните ситуации: когато са видимо замърсени, след кихане или кашляне, когато се грижим за болен, преди хранене, преди, по време на и след приготвяне на храна, след ползване на тоалетна, след досег с животни или изпражненията им, след изхвърляне на боклука, след чистене, преди и след лечение на рана, след смяна на памперс, след контакт с пари и др.

В началото на годината по случай 5 май - Световният ден на хигиената на ръцете, глобалната инициатива на СЗО отново акцентира върху необходимостта от отговорни и навременни действия, осъзната ангажираност и култура на безопасност, в която хигиената на ръцете е приоритет на всички нива - от индивидуално поведение до институционална политика.

#Световен ден на чистите ръце #бъдете герой #мото #миене на ръце

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