БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите, увериха от ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази
„Българска армия“ ще разполага с най-качествения терен на Балканите, увериха от ЦСКА
Слушай новината

ЦСКА реализира нова ключова стъпка за превръщането на „Българска армия“ в най-модерния футболен стадион в България, след като сключи договор с една от най-утвърдените компании в световен мащаб за изграждане на бъдещия терен на съоръжението, информира клубният сайт на "червените".

Сътрудничеството с глобалния лидер в индустрията – ирландската SIS Pitches, е гаранция, че „армейският“ дом ще разполага с тревна настилка от последно поколение и ще покрива най-високите стандарти на международно ниво, пишат от клуба.

Теренът на „Армията“ ще отговаря на изискванията за финал от европейските клубни турнири и не само ще е най-добрият на Балканския полуостров, но няма да отстъпва на покритието на най-известните футболни арени в Европа, се казва още в информацията..

Подготовката за изграждането му вече стартира, като в момента работни екипи извършват изкопни дейности и подравняват площта с обратен насип от трошен камък в два пласта с различни фракции. Това ще представлява основата за същинските слоеве на терена.

Изборът на тези материали ще бъде реализиран след внимателен подбор от проби, взети от различни кариери в България, които впоследствие ще бъдат анализирани в специализирана лаборатория във Великобритания. Целта е използваните материали да отговарят на най-високите стандарти за носимоспособност и водопропускливост.

Най-долният пласт ще е съставен от ситна фракция трошен камък с дебелина от 15 см, който ще изпълнява дренажна функция, като същият ще бъде използван и за засипване на тръбите на дренажната система.

Върху него ще бъдат положени пластове от пясък с обща дебелина от 30 см, като горната част ще бъде обогатена с органични материали, зеолити или подобни, чието количество ще бъде съобразено с получените резултати от лабораторните тестове. Този подход ще гарантира, че всички материали ще съответстват на климатичните условия в България.

Изключителното качество на бъдещия терен на „Българска армия“ ще се гарантира и от активната дренажна система по последен писък на модата. Технологията, която ще се използва при изграждането й, е интегрирана само на водещи стадиони в Европа, като например на реконструирания „Ноу Камп“ в Барселона и стадиони от Висшата лига на Англия. „Армията“ ще е един от малкото в Европа, който ще разполага с толкова модерна дренажна система – тя ще е способна до отводнява до съвършенство дори при изключително силен и продължителен дъжд, тъй като освен с дренаж, ще разполага и с „армия“ от допълнителни помпи, които ще се активират при нужда.

Освен за целите на дренирането на терена посредством допълнително монтирано оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия.

Системата ще бъдат оборудвана с 12 специални сензора, които ще контролират и отчитат влажността, температурата, наличието на соли и на кислород в почвата и коренната система на тревата и на тази база - както автоматично, така и ръчно, ще могат да се променят режимите на работата й и да се постигат желаните параметри.

Паралелно с нея за оптималното състояние на терена ще се „грижат“ отоплителна и напоителна система от най-високо международно качество.

Именно активната дренажна система, заедно с останалите системи, ще осигурят изключително качество и стабилност на тревното покритие на терена, който ще се изпълни с модерна хибридна технология, каквато се използва по терени във водещите първенства. Изкуствената й част ще бъде поставена със специални машини, които „зашиват“ изкуствени влакна в пясъчното легло, а естествената трева ще бъде засята, като използваната тревна смес ще бъде осигурена от реномирани доставчици от Западна Европа и ще е съобразена с локалните климатични особености.

По аналогичен начин са изградени половината от терените, които преди 3 години посрещнаха двубоите от най-високия футболен форум – световното първенство в Катар. SIS Pitches e предпочитан партньор за изграждане на терени от някои от най-големите клубове в Европа и света, сред които Манчестър Сити, Барселона, Ривър Плейт и др.

Същинската дейност по изграждането на терена ще стартира на 1 март 2026 г., като плановете са тревното покритие да е напълно готово за приемане на футболен двубой на 1 юли.

ЦСКА планира да използва партньорството със SIS Pitches и за изграждане на един от терените на клубната база в Панчарево.

#ст. Българска Армия #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
3
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Две баржи потънаха в Дунав
6
Две баржи потънаха в Дунав

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Български футбол

Росен Божинов подписа с италианския елитен отбор Пиза
Росен Божинов подписа с италианския елитен отбор Пиза
Левски плати сумата за Око-Флекс, но Ботев не призна плащането Левски плати сумата за Око-Флекс, но Ботев не призна плащането
Чете се за: 03:20 мин.
Съдийската комисия към БФС стартира нов курс за рефери Съдийската комисия към БФС стартира нов курс за рефери
Чете се за: 01:02 мин.
Депутатите почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание Депутатите почетоха паметта на Димитър Пенев с минута мълчание
Чете се за: 01:17 мин.
Димитър Пенев ще бъде увековечен с паметник до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина Димитър Пенев ще бъде увековечен с паметник до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина
Чете се за: 01:05 мин.
Ботев Пловдив се подсили с германски краен защитник Ботев Пловдив се подсили с германски краен защитник
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба – минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ