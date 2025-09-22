Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността



Днес централната част на София е различна – без автомобили, но с повече пешеходци и велосипедисти. Причината е инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ и Световният ден без автомобили.

От 08:00 до 20:00 часа движението на моторни превозни средства е ограничено в периметъра между булевардите „Дондуков“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“. В зоната е забранено не само движението, но и паркирането, докато общественият транспорт продължава да се движи по график.

„От 8:00 до 20:00 часа централната част на столицата ще бъде затворена за автомобилно движение и ще даде възможност на всички да се придвижват пеша, с велосипед или с обществен транспорт, за да могат да усетят една по-чиста, по-тиха и по-безопасна градска среда“, заяви Методи Аврамов от Центъра за градска мобилност.

По обяд се проведе и традиционното велошествие, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания. За реда и сигурността се грижат около 70 полицейски служители, разположени на входовете и изходите на зоната.

„Само автомобили със специален режим на движение ще бъдат допускани. Живущите в района при крайна необходимост също ще бъдат пропускани“, уточни Иван Георгиев от сектор „Масови мероприятия“ на СДВР.

Паркираните автомобили, които не са били преместени от трасето, се извозват на буферни паркинги.