БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Центърът на София без автомобили за Деня на мобилността

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Запази
обмислят зони софия без замърсяващи атмосферата коли
Слушай новината


Днес централната част на София е различна – без автомобили, но с повече пешеходци и велосипедисти. Причината е инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ и Световният ден без автомобили.

От 08:00 до 20:00 часа движението на моторни превозни средства е ограничено в периметъра между булевардите „Дондуков“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“. В зоната е забранено не само движението, но и паркирането, докато общественият транспорт продължава да се движи по график.

„От 8:00 до 20:00 часа централната част на столицата ще бъде затворена за автомобилно движение и ще даде възможност на всички да се придвижват пеша, с велосипед или с обществен транспорт, за да могат да усетят една по-чиста, по-тиха и по-безопасна градска среда“, заяви Методи Аврамов от Центъра за градска мобилност.

По обяд се проведе и традиционното велошествие, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания. За реда и сигурността се грижат около 70 полицейски служители, разположени на входовете и изходите на зоната.

„Само автомобили със специален режим на движение ще бъдат допускани. Живущите в района при крайна необходимост също ще бъдат пропускани“, уточни Иван Георгиев от сектор „Масови мероприятия“ на СДВР.

Паркираните автомобили, които не са били преместени от трасето, се извозват на буферни паркинги.

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
4
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Деца

България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
България прегази Португалия и е на 1/4-финал на Световното първенство по волейбол
Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Чете се за: 01:12 мин.
Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
Чете се за: 01:57 мин.
SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ
Чете се за: 01:32 мин.
Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион
Чете се за: 01:15 мин.
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ