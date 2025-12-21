БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Днес настъпва астрономическата зима

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
усещане зима април
Слушай новината

В 17:03 ч. днес започва астрономическата зима. Времето ще остане предимно облачно, а на много места ще има мъгла и намалена видимост.

Минималните температури днес ще са между –1° и 4°, в София – около 0°.
Максималните ще достигнат 4°–9°, а по Черноморието – до 12°.
В източната половина от страната ще превалява дъжд, докато слънчеви часове се очакват в Югозападна България.


В планините на Югозападна България ще бъде предимно слънчево, а в останалите райони – облачно, с дъжд на места.
По Черноморието ще е облачно, слабо ще превалява, а морето ще е с умерено вълнение.

През новата седмица:
Очаква се по-често облачно и дъждовно време, като валежите ще са предимно слаби. В сряда дъждът ще е по-значителен на повече места.
Температурите ще са около нулата сутрин и 5°–10° през деня. В четвъртък ще стане осезаемо по-студено, с температури близки до нулата. В някои райони дъждът може да премине в сняг, но трайна снежна покривка не се очаква.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Времето

Вятърът се усилва, идват валежи и сняг в четвъртък
Вятърът се усилва, идват валежи и сняг в четвъртък
Вятър, облаци и пролетни температури в неделя Вятър, облаци и пролетни температури в неделя
Чете се за: 00:35 мин.
Лоши условия за туризъм в планините Лоши условия за туризъм в планините
Чете се за: 00:55 мин.
Времето в петък и през уикенда Времето в петък и през уикенда
Чете се за: 01:15 мин.
Какво време ни чака през януари? Какво време ни чака през януари?
Чете се за: 01:37 мин.
Силен вятър и студено начало на Новата година Силен вятър и студено начало на Новата година
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ