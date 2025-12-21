Днес настъпва астрономическата зима

В 17:03 ч. днес започва астрономическата зима. Времето ще остане предимно облачно, а на много места ще има мъгла и намалена видимост.

Минималните температури днес ще са между –1° и 4°, в София – около 0°.

Максималните ще достигнат 4°–9°, а по Черноморието – до 12°.

В източната половина от страната ще превалява дъжд, докато слънчеви часове се очакват в Югозападна България.



В планините на Югозападна България ще бъде предимно слънчево, а в останалите райони – облачно, с дъжд на места.

По Черноморието ще е облачно, слабо ще превалява, а морето ще е с умерено вълнение.

През новата седмица:

Очаква се по-често облачно и дъждовно време, като валежите ще са предимно слаби. В сряда дъждът ще е по-значителен на повече места.

Температурите ще са около нулата сутрин и 5°–10° през деня. В четвъртък ще стане осезаемо по-студено, с температури близки до нулата. В някои райони дъждът може да премине в сняг, но трайна снежна покривка не се очаква.