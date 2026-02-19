„ДПС – Ново начало“ не уважи клетвата на служебния кабинет, написа Делян Пеевски

Парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Това се посочва в позиция на лидера на партията Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на политическата сила. Служебният кабинет с премиер Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание днес.

„Това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна“, се посочва в позицията на Пеевски. „Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация“, отбелязва Пеевски.

По думите му от партията ще защитят с всички средства на парламентарната демокрация морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство.

Президентът Илияна Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще, смята Пеевски. Това е и остава нейна отговорност, допълва той.