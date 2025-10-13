БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Деца
Запази
един ден планетата уран станал дълъг секунди установиха учени наса
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Ако Големият взрив е дал началото на всичко, което съществува, то „Голямото свиване“ може да се окаже последната глава в историята на Космоса.

Ново изследване на проф. Хенри Тай от Университета „Корнел“ предполага, че след около 20 милиарда години Вселената може да спре да се разширява и да започне да се свива обратно – процес, при който цялата материя и енергия ще се съберат отново в една свръхплътна точка. Учените наричат този сценарий „Голямото схрускване“.

„Вече знаем как е започнала Вселената. Сега може би започваме да разбираме и как ще свърши“, казва проф. Тай.

Дълго време теорията за „Голямото свиване“ беше отхвърляна, защото се смяташе, че тъмната енергия кара Вселената да се разширява вечно. Но нови наблюдения на милиони галактики показват, че тази енергия може да отслабва с времето.

Екипът на Тай предполага, че тъмната енергия може да е смес от две сили – една постоянна и една свързана с мистериозните частици, наречени аксиони. Именно този баланс може един ден да се наруши и гравитацията да надделее, предизвиквайки свиването на Вселената.

„Показахме не само, че колапсът е възможен, но и как точно може да се случи“, обобщава професорът.

Ако теорията му е вярна, Космосът един ден ще завърши своя цикъл така, както е започнал – в едно ослепително, свръхплътно „Голямо схрускване“.

Последвайте ни

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
2
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
3
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
5
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
6
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Знаете ли че?

Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Как да впечатлиш на интервю за работа? Как да впечатлиш на интервю за работа?
Чете се за: 02:07 мин.
Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци
Чете се за: 01:35 мин.
Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата — блясък, усмивки и червен килим Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата — блясък, усмивки и червен килим
Чете се за: 01:27 мин.
Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата? Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата?
Чете се за: 01:45 мин.
Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ