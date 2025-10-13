„Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената

Ако Големият взрив е дал началото на всичко, което съществува, то „Голямото свиване“ може да се окаже последната глава в историята на Космоса.

Ново изследване на проф. Хенри Тай от Университета „Корнел“ предполага, че след около 20 милиарда години Вселената може да спре да се разширява и да започне да се свива обратно – процес, при който цялата материя и енергия ще се съберат отново в една свръхплътна точка. Учените наричат този сценарий „Голямото схрускване“.

„Вече знаем как е започнала Вселената. Сега може би започваме да разбираме и как ще свърши“, казва проф. Тай.

Дълго време теорията за „Голямото свиване“ беше отхвърляна, защото се смяташе, че тъмната енергия кара Вселената да се разширява вечно. Но нови наблюдения на милиони галактики показват, че тази енергия може да отслабва с времето.

Екипът на Тай предполага, че тъмната енергия може да е смес от две сили – една постоянна и една свързана с мистериозните частици, наречени аксиони. Именно този баланс може един ден да се наруши и гравитацията да надделее, предизвиквайки свиването на Вселената.

„Показахме не само, че колапсът е възможен, но и как точно може да се случи“, обобщава професорът.

Ако теорията му е вярна, Космосът един ден ще завърши своя цикъл така, както е започнал – в едно ослепително, свръхплътно „Голямо схрускване“.