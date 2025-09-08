БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Алкарас спечели US Open!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Запази

Това е за втори път в кариерата му

карлос алкарас първото ранглистата цел бях поставил началото годината
Слушай новината

На финала Алкарас победи Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 след два часа и 40 минути игра.

С успеха си Алкарас не само вдигна трофея, но и измести съперника си от върха в световната ранглиста, ставайки новият №1 в тениса.

Мачът се игра пред 23 000 зрители на Централния корт в Ню Йорк, а сред тях бе и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Заради мерките за сигурност двубоят започна с 40 минути закъснение.

Испанецът ще прибави и чек за 5 милиона долара към сметката си, след като се наложи убедително с по-солидна игра в ключовите моменти.

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
5
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
6
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Спорт

„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
Грузия - България 3:0 Грузия - България 3:0
Чете се за: 00:55 мин.
Български успехи в Самарканд Български успехи в Самарканд
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън
Чете се за: 01:00 мин.
Яник Синер отново е на финал на US Open! Яник Синер отново е на финал на US Open!
Чете се за: 00:35 мин.
Български финал на US Open за юноши Български финал на US Open за юноши
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ