Карлос Алкарас спечели US Open!

На финала Алкарас победи Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 след два часа и 40 минути игра.

С успеха си Алкарас не само вдигна трофея, но и измести съперника си от върха в световната ранглиста, ставайки новият №1 в тениса.

Мачът се игра пред 23 000 зрители на Централния корт в Ню Йорк, а сред тях бе и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Заради мерките за сигурност двубоят започна с 40 минути закъснение.

Испанецът ще прибави и чек за 5 милиона долара към сметката си, след като се наложи убедително с по-солидна игра в ключовите моменти.