БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„Книгоходец 2026“: ученици четат, за да „стигнат“ до Луната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Запази
книги - библиотеки
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Инициативата „Книгоходец 2026“ насърчава учениците в България да четат повече чрез едномесечно отборно предизвикателство.

От 9 март до 3 април класове от цялата страна могат да се включат и заедно да „изминат“ разстоянието от Земята до Луната с книги. Всяка прочетена страница се превръща в книгометър, а общата цел е 384 400, колкото е разстоянието до Луната.

Учители и библиотекари регистрират отборите, а децата четат избрани от тях книги. Всички прочетени страници се събират в общ резултат, което показва, че успехът идва от работата в екип.

Тази година партньор на инициативата е УНИЦЕФ България. Според данни много деца у нас имат затруднения с четенето, а подобни кампании помагат да се развият важни умения като разбиране на текст и критично мислене.

Идеята за „Книгоходец“ съществува от 2020 г. Целта е четенето да бъде забавно и споделено, а не състезание между учениците.

Най-активните училища ще бъдат наградени през май с ваучери за книги.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ