Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ

Спорт
Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината


Националката на България Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Букурещ с награден фонд 60 000 долара. Каратанчева и партньорката ѝ Сада Нахимана (Бурунди), поставени под №2, победиха румънското дуо Анамария Оана / Диана-Йоана Симионеску с убедителното 6:2, 6:2 за точно един час игра.

В полуфинала Каратанчева и Нахимана ще срещнат Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия). Българката вече има пет титли на двойки от турнири на ITF.

В турнира на сингъл Каратанчева отпадна във втория кръг след поражение с 6:3, 3:6, 2:6 от италианката Лиза Пигато за 2 часа и 27 минути.

Друга националка, Росица Денчева, отпадна на четвъртфиналите на двойки заедно с Мара Джае (Румъния), след загуба с 1:6, 4:6 от Лаура Хиетаранта (Финландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция) за 67 минути.

