Ема Хеминг разказва за трудните моменти с Брус Уилис





Ема Хеминг сподели подробности за живота си с Брус Уилис преди диагнозата му за деменция през ноември 2022 г. в книгата си "The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path". Тя признава, че в един момент дори е обмисляла развод, защото усещала, че бракът им се разпада.

„Чувствах, че нещо не е наред. Той не беше човекът, за когото се омъжих“, казва Ема, която има две дъщери – Мейбъл (13) и Евелин (11) от Брус.

Въпреки трудностите, Ема обяснява, че сега грижата за Брус с помощта на професионален екип ѝ дава възможност да се чувства „отново като негова съпруга“. Тя описва връзката им като дълбока и специална: „Той е моят човек.“

Поради необходимостта от денонощни грижи, Брус живее отделно от Ема и дъщерите им, което според нея е „най-безопасното и най-доброто решение“ за всички. Ема говори откровено за реалността на грижата за близък човек, за да покаже предизвикателствата и важността на подкрепата в такива ситуации.