В неделя пускат цялата магистрала „Европа“



В неделя ще бъде пуснато движението по цялото трасе на магистрала „Европа“, съобщи регионалният министър Иван Иванов пред парламентарната комисия по регионална политика.

Трасето е дълго 63 км, започва от границата със Сърбия при ГКПП „Калотина“ и се свързва със Северната скоростна тангента, откъдето трафикът се разпределя към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

Иванов подчерта, че строителството на пътища е било силно забавено в последните години, но приоритет е ускоряване на проектите за магистрали. До края на месеца се очаква да бъде пуснат и нов участък от АМ „Хемус“ – „Боаза“ – пътен възел „Дерманци“.

Министърът е разпоредил на Агенция „Пътна инфраструктура“ да направи пълна инвентаризация на пътните знаци до 1 ноември. В момента в страната има над 50 000 пътни знака на мрежа от около 20 000 км пътища.





