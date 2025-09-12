Дунав при Лом продължава да спада





Нивото на Дунав при Лом бавно намалява и днес е 84 см над морското равнище, с 1 см по-ниско от вчера, съобщават от общината.

Заради маловодието по бреговете се показват големи ивици земя, а водата се е отдръпнала далече от защитните диги. В средата на реката на места се виждат острови, които рядко излизат наяве.

Понтоните по брега са паднали ниско, а слизането в тях по стръмни мостове е рисковано. В реката са поставени обозначителни знаци, указващи безопасния маршрут за корабите, за да не заседнат.

Община Лом припомня, че най-високото ниво на Дунав в града е било на 23 април 2006 г. – 978 см, когато част от крайречните квартали бяха наводнени. След това бяха изградени високи защитни стени, които предпазват града дори при нива до около 10 метра. В последните години ниските валежи обаче не позволяват реката да достигне опасни стойности.






