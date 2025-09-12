Училищата се готвят за еврото



В училищата ще бъдат поставени информационни табла, а учителите ще запознаят учениците с новите евробанкноти и монети, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев по време на информационно събитие в Благоевград. Това е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

По думите на министъра, учебните материали могат бързо да бъдат адаптирани – задачите и картинките, свързани с българския лев, няма да са проблем. По-големите ученици ще свикнат бързо с промяната, а на по-малките ще помагат учители и родители. Вълчев отбеляза, че всекидневно децата учат основи на финансова грамотност, като боравят с пари и се учат на парични отношения.

В същото време министърът изтъкна, че най-голям проблем на образователната система са базовата и функционалната грамотност, особено в областта на математиката и природните науки. Според него ниските умения в тези дисциплини могат да ограничат социално-икономическото развитие на страната.

Вълчев също така коментира влиянието на социалните мрежи върху концентрацията и логическото мислене на учениците, като подчерта нуждата от реформи и системни мерки за подобряване на образователните резултати.





