„Саграда Фамилия“ вече е най-високата църква в света

Барселонската катедрала „Саграда Фамилия“, проектирана от великия архитект Антонио Гауди, официално стана най-високата църква в света.

Работници поставиха първия елемент на кръста върху централната кула, която ще достигне 173 метра. Така символът на Барселона надмина досегашния рекордьор – катедралата в Улм (Германия), висока 162 метра.

Строителството на „Саграда Фамилия“ започва още през 1883 г., а самият Гауди работи по нея до смъртта си през 1926 г.

Очаква се кулата да бъде напълно завършена през 2026 г., когато светът ще отбележи 100 години от смъртта на Гауди. За тържественото откриване е поканен и Папа Лъв.