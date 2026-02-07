„Весела китайска Нова година“ на сцената на България за първи път (СНИМКИ)

Новогодишен спектакъл на Китайския национален театър в София. Представлението "Весела китайска Нова година" показва класически произведения от основните школи на пекинската опера, които разкриват дълбокото културно наследство и уникалното художествено очарование на това изкуство.

Изкуството на Пекинската опера е перла в съкровищницата на китайската култура. Наричана още "национална музикална драма", тя е събрала в себе си квинтесенцията на китайската история и традиции, а очарованието ѝ е невероятно.

Пекинската опера е най-висшата форма на китайското традиционно сценично изкуство и най-живият израз на традиционните ценности и философия на Китай. Нейният артистичен език е едновременно уникален и разбираем за всички.

Пекинската опера е съчетание от пеене, танц, поезия, живопис и движения от бойните изкуства. Актьорското майсторство обединява пеене, декламация, пантомима и акробатика. Те прекрасно се съчетават с петте основни елемента – ръце, очи, тяло, техника, стъпка, чрез които се изгражда образът и се предава духът на героя.

Това е първото гостуване на театъра в България след установяването на дипломатически отношения между Китай и България тази година.

На 9 февруари представлението ще гостува и в Пловдив.

Автор на публикацията и снимките: Десислава Кулелиева.