10 българи ще участват на следващия Чалънджър турнир в София

Надпреварата започва утре с квалификациите.

10 български тенисисти ще участват в турнира ATP Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата започва утре с квалификациите на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

Четирима родни представители ще започнат директно от основната схема. Поставеният под №7 Димитър Кузманов ще играе в първия кръг срещу квалификант. Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов също стартира срещу тенисист от квалификациите. Полуфиналистът от Уимбълдън Александър Василев ще има за съперник №4 в схемата Иван Гахов (Русия). Александър Донски ще стартира срещу Даниел Михалски (Полша).

Шестима българи са заявени от квалификациите. В изцяло български мач Пьотр Нестеров среща Виктор Марков. Георги Георгиев ще играе в първия кръг срещу Святослав Гулин (Русия), Анас Маздрашки срещу Дали Бланч (САЩ), Янаки Милев срещу Сергей Фомин (Узбекистан), а Виктор Марков срещу Федерико Бондиоли (Италия).

