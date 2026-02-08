102.5 м. за Владимир Зографски във втория му опит на малката шанца в Предацо

Владимир Зографски се приземи на 102.5 метра при най-дългия си втори опит по време на втората официална олимпийска тренировка на малката шанца в Предацо. Българският ски-скачач записа този резултат от 16-а стартова позиция и след втория скок беше 9-и със 75.6 точки. След третия си опит също от 16-а стартова позиция

32-годишният българин записа 102.0 метра и получи 82.4 точки, което му отреди шесто място в класирането.

Най-добър резултат при третите опити в тренировката показа норвежецът Мариус Линдвик - 89.2 точки след скок от 105.5 метра, а германецът Филип Раймунд записа 106.0 метра, получавайки 86.4 точки.

Състезанието по ски скокове при мъжете на малката шанца предстои в понеделник вечер.

Зографски ще участва на четвърта поредна зимна Олимпиада, като най-доброто му класиране досега е 14-о място на малката шанца в Пьончан 2018.