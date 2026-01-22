БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
105 машини са почиствали снега в София през нощта

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обработени са трасетата, по които се движи градския транспорт във всички райони

105 машини са почиствали снега в София през нощта
Снимка: БТА/Архив
Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Обработени са трасетата, по които се движи градския транспорт във всички райони на територията на Столичната община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини.

В районите "Възраждане", "Лозенец", "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Кремиковци" и "Панчарево" се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстния път.

В Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв. “Драгалевци – хижа Алеко“ и кв. “Бояна – местност Златните мостове“.

Градският транспорт се движи нормално и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути. Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост.

От общината напомнят на собствениците на търговски и офис обекти и етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

#сняг в София #снегопочистващи машини #снегопочистване

