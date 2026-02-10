БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!"

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
младо семейство трови бездомни животни надежда софия
117 бездомни животни са били осиновени по време на кампанията "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!" на Столичната община. Кампанията се организира от дирекция "Спорт и младежки дейности", "Екоравновесие", "Четири лапи", Animal Rescue Sofia и сдружение "Бандата на 1500-те", и с медийното съдействие на "Новите родители", Modernity.bg и Obekti.bg, допълват от "Московска" 33.

Резултатите са добра мотивация за по - активни действия в друга инициатива - "Вече съм вкъщи!". С нейна помощ шест кучета вече са осиновени, а историите са разказани от фотографа Иван Шишиев.

Скоро ще стартира и разпространението на плакати от кампанията "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!", като чрез сканиране на QR кода върху тях всеки ще може да изживее историята на изоставените животни и да се стигне до осиновяване.

Повече подробности за двете кампании могат да се намерят във Фейсбук и на страницата на Столичната община.

За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си
Чете се за: 00:45 мин.
Близо 10 000 евро събра благотворителна кампания за възстановяването на 150-годишен храм в Русенско
Чете се за: 00:22 мин.
Тежко остава състоянието на мъжа, намушкан с нож в Морската градина във Варна
Чете се за: 01:02 мин.
Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив
Чете се за: 00:25 мин.
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 01:07 мин.

И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни ще стане ясен служебният премиер
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
