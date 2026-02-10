117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“

117 бездомни животни са били осиновени по време на кампанията "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!" на Столичната община. Кампанията се организира от дирекция "Спорт и младежки дейности", "Екоравновесие", "Четири лапи", Animal Rescue Sofia и сдружение "Бандата на 1500-те", и с медийното съдействие на "Новите родители", Modernity.bg и Obekti.bg, допълват от "Московска" 33.

Резултатите са добра мотивация за по - активни действия в друга инициатива - "Вече съм вкъщи!". С нейна помощ шест кучета вече са осиновени, а историите са разказани от фотографа Иван Шишиев.

Скоро ще стартира и разпространението на плакати от кампанията "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!", като чрез сканиране на QR кода върху тях всеки ще може да изживее историята на изоставените животни и да се стигне до осиновяване.

Повече подробности за двете кампании могат да се намерят във Фейсбук и на страницата на Столичната община.