1200 км пътна мрежа под ново наблюдение: средна скорост и претегляне в движение

Част от разпоредбите в Закона за движение по пътищата вече влизат в сила, като ключов акцент е контролът върху средната скорост на движение. Националното управление, което е технически оператор за доставяне на достоверна информация, ще започне правоприлагане в рамките на 6 до 12 часа след установените срокове, съобщи Олег Асенов - началник на "Националното тол управление".

На интернет страницата на управлението ще се актуализира динамична информация за отсечките, преминали първоначална проверка. Към момента те са 14, като в следващите дни броят им ще достигне 22 – обхващащи всички автомагистрали и ключови участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия. До края на годината се предвижда контрол на над 1200 км от пътната мрежа.

Друг важен елемент е контролът за претоварване на превозните средства. В секцията "Въпроси и отговори" на сайта ще бъде публикувана информация за преминалите калибриране кантари за измерване на товарните автомобили в движение, уточни Асенов. Постепенно ще бъдат въведени повече контролни точки, като всяка изисква технологично време за настройка.

Очаква се стартирането на системата за претегляне в движение около 15 октомври, след приключването на общественото обсъждане на последните поднормативни актове. До тогава ще тече процес по калибриране, а паралелно ще се проведе информационна кампания сред превозваческите фирми и браншови организации.

Мерките целят едновременно да подобрят пътната безопасност, да гарантират равноправни условия в товарния транспорт и да намалят разходите за поддръжка на пътната инфраструктура чрез ограничаване на щетите от претоварени превозни средства.