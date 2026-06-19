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122 гимнастици ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев

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Спорт
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Традиционната надпревара в София ще събере представители на осем клуба и ще почете паметта на младия талант на Левски-Спартак

122 гимнастици ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев
Снимка: БТА

122 състезатели от осем клуба ще вземат участие в традиционния турнир по спортна гимнастика в памет на Дани Вълчев. Надпреварата ще се проведе на 21 юни в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база „Раковски“ в София, а началото е насрочено за 10:45 часа. Входът за зрителите ще бъде свободен.

Състезанието се организира за девета поредна година в памет на младия талант на СГК Левски-Спартак, който загина едва на деветгодишна възраст заедно с майка си при тежка автомобилна катастрофа на пътя Ловеч – Плевен.

Турнирът отдавна се е утвърдил не само като спортна проява, но и като символ на уважение към едно дете, посветило живота си на гимнастиката. Надпреварата ще се проведе във формат многобой и ще включва състезатели от различни възрастови групи – от момчета и момичета младша възраст до кадети и младежи.

"Ще наградим всички участници с медали, защото този турнир е преди всичко израз на уважение и памет към едно дете, което обичаше гимнастиката и живееше за спорта. Искаме всички деца да си тръгнат усмихнати и щастливи“, заяви личният треньор на Дани Вълчев в КСГ Левски-Спартак Илия Янев.

Тази година Янев няма да присъства на турнира, тъй като е получил покана от Международната федерация по гимнастика (FIG) да бъде неутрален съдия на Азиатското първенство по спортна гимнастика в Китай.

Организаторите очакват поредно силно издание на надпреварата, която съчетава спортния дух с почитта към паметта на едно от най-обичаните деца в българската гимнастика.

#турнир по спортна гимнастика в памет на Дани Вълчев

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