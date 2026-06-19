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Лондонският маратон преминава в двудневен формат и ще приема до 100 000 участници

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Спорт
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От 2027 година елитните състезания при жените и мъжете ще се проведат в отделни дни, а организаторите очакват рекордни приходи за благотворителност и икономиката на Великобритания

Лондонският маратон преминава в двудневен формат и ще приема до 100 000 участници
Снимка: AP Photo
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Един от най-престижните и масови маратони в света – Лондонският маратон, ще се провежда в рамките на два дни от 2027 година. Новият формат беше обявен от организаторите, които очакват промяната да позволи участието на рекордните 100 000 бегачи.

Според новия регламент състезанието при жените от елитната категория ще се проведе в събота, а това при мъжете - в неделя. По този начин капацитетът на надпреварата ще бъде удвоен спрямо досегашните издания, в които на старт заставаха до 50 000 души.

"С увеличаването на маратона в два дни ще можем да приемем до 100 000 бегачи. Това ще даде възможност не само на повече хора да участват, но и на повече зрители да бъдат част от събитието“, заяви изпълнителният директор на Лондонския маратон Хю Брашър.

По негови думи новият формат ще има и сериозен икономически ефект. Очакванията са чрез събитието да бъдат събрани над 150 милиона лири за благотворителни каузи, а приносът към британската икономика да достигне 400 милиона лири.

Лондонският маратон вече държи рекорди по набиране на средства за благотворителност. Само през 2026 година чрез надпреварата бяха събрани 90 милиона лири, което затвърди репутацията ѝ като най-голямото еднодневно благотворително спортно събитие в света.

Интересът към изданието през 2027 година е огромен, като до момента 1,33 милиона души от различни държави са подали заявки за участие. Следващото издание на маратона ще се проведе на 24 и 25 април 2027 година.

#Лондонският маратон

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