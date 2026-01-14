125 години от началото на трамвайния транспорт в София (СНИМКИ)

В трамвайно депо "Клокотница" беше отбелязана 125-ата годишнина от началото на трамвайния транспорт в София. Именно оттам потегля първият столичен трамвай.

"Всички знаем, че няма много градове в Европа, които могат да се похвалят със 125-години непрекъсваем трамваен транспорт и за нас винаги придвижването с трамвай е било едно от нещата, в които ние ще инвестираме", каза кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на събитието беше представена и напълно реставрираната историческа трамвайна мотриса Т6М-700 с инв. № 701 от 80-те години на миналия век, както и други знакови трамваи, представящи различни етапи от развитието на градския транспорт в столицата.

Снимки: БТА