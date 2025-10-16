13-часов работен ден! Гърция прие нов закон, който раздели страната

Гръцкият парламент одобри нов трудов закон, който предизвика бурни реакции и протести в цялата страна. Според него работният ден може да бъде удължен до 13 часа, но само в рамките на 37 дни годишно. Законът защитава служителите, които откажат да работят извънредно, от уволнение.

Опозицията нарече реформите „остарели“ и противоречащи на европейската тенденция за по-кратко работно време. Синдикатите също изразиха недоволство и организираха две национални стачки през октомври. Сред новостите са повече свобода за краткосрочни трудови договори и възможност за четиридневна работна седмица — но само ако работникът и работодателят се договорят.

Новият закон раздели обществото — за някои това е модернизация на пазара на труда, а за други връщане към миналото.