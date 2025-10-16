БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

13-часов работен ден! Гърция прие нов закон, който раздели страната

Чете се за: 01:00 мин.
стачка гърция протести планиран часов работен ден избор
Гръцкият парламент одобри нов трудов закон, който предизвика бурни реакции и протести в цялата страна. Според него работният ден може да бъде удължен до 13 часа, но само в рамките на 37 дни годишно. Законът защитава служителите, които откажат да работят извънредно, от уволнение.

Опозицията нарече реформите „остарели“ и противоречащи на европейската тенденция за по-кратко работно време. Синдикатите също изразиха недоволство и организираха две национални стачки през октомври. Сред новостите са повече свобода за краткосрочни трудови договори и възможност за четиридневна работна седмица — но само ако работникът и работодателят се договорят.

Новият закон раздели обществото — за някои това е модернизация на пазара на труда, а за други връщане към миналото.

Дженифър Анистън най-накрая разкри истината за борбата си да стане майка
Дженифър Анистън най-накрая разкри истината за борбата си да стане майка
Почина илюстраторът на легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
Чете се за: 00:37 мин.
Японската компания iSpace представи нов лунен модул
Чете се за: 00:37 мин.
Кейти Пери и Джъстин Трюдо – новата "power" двойка?!
Чете се за: 00:52 мин.
Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 15.10.2025 г.
Чете се за: 02:17 мин.

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
