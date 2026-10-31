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13 души са задържани при акция срещу купуването на гласове в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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13 души са задържани при акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
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13 души са задържани, а близо 900 лица са проверени в рамките на специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес и политическите права на гражданите в област Стара Загора. В акцията, която обхваща цялата област и ще продължи до края на изборния процес, участват екипи на ОДМВР – Стара Загора и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

В рамките на днешния ден директорът на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов, заедно с началника на отдел „Охранителна полиция“ в областната дирекция комисар Павел Вълев, лично инспектира охраната и работата на полицейските екипи на терен. Паралелно с превантивните и активни действия срещу нарушенията на изборното законодателство е създадена необходимата организация и координация за охрана на изборните секции. Целта е да се обезпечи сигурността на изборния процес и да се гарантира нормалното протичане на вота в спокойна среда за всички граждани.

През вчерашния и днешния ден униформените извършват масирани проверки на рискови обекти, търговски дружества, автомобили и лица от криминалния контингент. По данни на полицията към 31 октомври са проверени общо 876 граждани, сред които 41 криминално проявени лица, както и 375 моторни превозни средства. Инспектирани са още 16 заложни къщи и фирми за бързи кредити, както и два пункта за черни и цветни метали. В хода на контролната дейност са установени лица, обявени за общодържавно издирване, а по Закона за движение по пътищата са съставени 156 акта и фиша.

По време на операцията са засечени три случая на притежание на наркотици и са образувани две досъдебни производства срещу водачи, седнали зад волана след употреба на дрога. Полицаите са установили още притежание на боеприпаси, както и около 100 монети и други предмети с белези на културно-исторически ценности. Разкрити са две кражби и са засечени два случая на шофиране на нерегистрирани по надлежния ред автомобили.из

#президентски избори 2026 #полицейска операция #Стара Загора

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