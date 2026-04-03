14 български гимнастички стартираха на международния турнир "София къп"

Състезателки от 28 държави участват в надпреварата в зала "София"

Общо 14 състезателки представят България на международния турнир по художествена гимнастика "София къп“, който започна днес в столичната зала „София“.

В надпреварата участват гимнастички от 28 държави, като състезанието обхваща както девойки, така и жени.

България ще бъде представена от пет отбора при девойките, които се подготвят за предстоящото Европейско първенство във Варна в края на май. В съставите са Антоанета Цанков и Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова, Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко, Ирена Недева и София Димова, както и Пламена Петрова и Светлозара Петкова.

При жените участие за България ще вземат Олександра Шалуева, Анастасия Калева, Яница Динева и Алекса Рашева.

В събота от 13:30 часа зрителите ще имат възможност да видят и демонстративни изпълнения на националните ансамбли на България и Полша, които ще представят своите съчетания пред публиката.

