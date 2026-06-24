14 отбора заявиха участие в НБЛ за сезон 2026/2027

Общо 14 отбора подадоха заявки за участие в Sesame Национална баскетболна лига през сезон 2026/2027, съобщиха от НБЛ. Всички клубове са изпратили необходимите документи в определения срок, който изтече на 20 юни.

Сред тимовете, заявили желание да се включат в елитното баскетболно първенство на България при мъжете, са Балкан, Рилски спортист, Черно море Тича, Спартак Плевен, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски, Шумен, Миньор 2015, Ботев 2012 Враца и Локомотив Пловдив.

Към тях се присъединяват още Политехника, Ямбол и ЦСКА, които също са подали необходимите документи за участие през новия сезон.

На заседанието си на 30 юни Управителният съвет на Българската федерация по баскетбол ще разгледа всички постъпили заявки, както и ще утвърди системата и календара за провеждане на шампионата.

Жребият за сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига ще бъде изтеглен на 1 юли от 13:00 часа в столичната зала „Триадица“, когато клубовете ще научат и програмата си за новата кампания.